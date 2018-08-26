مايكروسوفت تطرد أربعة من موظفيها

قالت شركة مايكروسوفت إنها طردت أربعة من موظفيها، وأنهت علاقتها بأربعة شركاء تجاريين في فرعها المجرى.

ولم تحدد الشركة الموعد الذى اتخذت فيه تلك الإجراءات في المجر، لكنها أعلنت ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة الأمريكية تخضع للتحقيق في أمر متعلق بالرشوة والفساد.

وقالت مايكروسوفت إنها تحركت بسرعة عندما علمت بوجود مخالفات محتملة في عام 2014، عندما ظهرت بعض التقارير حول تلك المشكلة، وقالت أيضا أنها اتخذت إجراءات لتجديد عملية إعادة البيع الخاصة بها للحد من مخاطر تكرار هذه الصفقات.