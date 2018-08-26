مايكروسوفت تطرد أربعة من موظفيها

قالت شركة مايكروسوفت إنها طردت أربعة من موظفيها، وأنهت علاقتها بأربعة شركاء تجاريين في فرعها المجرى.
ولم تحدد الشركة الموعد الذى اتخذت فيه تلك الإجراءات في المجر، لكنها أعلنت ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة الأمريكية تخضع للتحقيق في أمر متعلق بالرشوة والفساد.
وقالت مايكروسوفت إنها تحركت بسرعة عندما علمت بوجود مخالفات محتملة في عام 2014، عندما ظهرت بعض التقارير حول تلك المشكلة، وقالت أيضا أنها اتخذت إجراءات لتجديد عملية إعادة البيع الخاصة بها للحد من مخاطر تكرار هذه الصفقات.
GMT 01:42 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسجوجل تختبر جلب مساعدها الذكي "Assistant" إلى تطبيق Android Messages
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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