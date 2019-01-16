تختبر منصة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ميزة جديدة تسمح للمستخدمين، بوضع "الفعاليات" و "الأحداث" المختلفة في قصصهم على فيس بوك.

ويمكن الآن للمستخدمين مشاركة حدث معين كقصة، كما يمكن إنشاء عرض تقديمي لهذا الحدث يضم العديد من الملصقات من أجل السماح للأصدقاء بالتفاعل معهم وإظهار اهتمامهم.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي، فقد بدأت الشركة في اختبار هذه الميزة في كل من الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل، إلا أن فيس بوك لم تحدد خططها التوسعية، لكن من المنتظر أن تنتشر هذه الميزة إلى المزيد من البلدان المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن القصص ستأتي بملصقات قابلة للكشف عن تفاصيل الأحداث، ويمكن للأصدقاء تحديد أنفسهم على أنهم "مهتمون" أو "يذهبون" إلى الحدث مباشرة من داخل القصة، كذلك هناك أيضًا رابط إلى صفحة الحدث المضمنة وطريقة لبدء دردشة جماعية على ماسنجر مع الأصدقاء الذين استجابوا.