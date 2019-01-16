فيسبوك تستثمر 300 مليون دولار فى الصحافة المحلية بأمريكا

كشفت شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنها ستستثمر 300 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة فى البرامج الإخبارية المحلية والشراكات وغيرها من المبادرات التى تتعلق بالصحافة المحلية بالولايات المتحدة، إذ ستذهب الأموال نحو تقديم المنح لغرف الأخبار المحلية، وتوسيع برنامج فيسبوك لمساعدة غرف الأخبار المحلية من خلال نماذج الأعمال الكتابية والاستثمار فى المنظمات غير الربحية التى تهدف إلى دعم الأخبار المحلية.

ووفقا لما نشره موقع middletownpress الأمريكى، فتأتى هذه الخطوة فى وقت عصيب بالنسبة لصناعة الأخبار حول العالم، التى تواجه انخفاض الأرباح وارتفاع سعر الطباعة، كما أن فيسبوك مثل جوجل، قد ألقى باللوم جزئياً عليهم بسبب الانخفاض المستمر فى حصة الصحف من الدولارات الإعلانية، حيث انتقل الناس والمعلنون إلى شبكات التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت.

واعترف " كامبل براون" رئيس الشراكات الإخبارية العالمية فى فيسبوك، بأن الشركة "لا تستطيع أن تفوت الإنترنت"، مضيفة أنهم يريدون العمل مع الناشرين لمساعدتهم على النجاح فى الشبكة الاجتماعية وخارجها، وقالت "تمر الصناعة بمرحلة انتقالية ضخمة جارية منذ وقت طويل، ولم يكتشف أحد منا فى نهاية المطاف ما سيبدو عليه مستقبل الصحافة، لكننا نريد أن نكون جزءًا من المساعدة فى إيجاد حل".

وقد زادت شبكة فيسبوك من تركيزها على الأخبار المحلية فى العام الماضى بعد بداية 2018، وفى الوقت نفسه، كانت الشركة تختبر بحذر طرقًا لتعزيز نشر القصص الإخبارية المحلية التى يهتم بها المستخدمون ومبادرات دعم الصناعة الأوسع، وقد أطلقت ميزة تسمى "Today In" تعرض الأخبار المحلية والمعلومات، بما فى ذلك التنبيهات المتعلقة بالأشخاص المفقودين وإغلاق الطرق وتقارير الجرائم وإعلانات المدارس، وتوسيعها إلى مئات المدن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة والقليل منها فى أستراليا.