تعتزم شركة جوجل اتخاذ غجراء صارم ضد أي تطبيق يتطلب لوصول لـ"سجل المكالمات" والـ SMS من متجرها.

والداف الذي جعل الشركة تفعل ذلك، هي أنها تأخذ طلبات الوصول إلى البيانات والأذونات الحساسة على محمل الجد، وهذا هو السبب في أنها لن تسمح بعد الآن بتواجد أي برامج إعلانية توفر تطبيقات تتطلب الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة أو سجل المكالمات فى متجر Google Play.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي، فقد أعلنت جوجل اليوم أنها ستبدأ في إزالة جميع التطبيقات التي تطلب أذونات الوصول إلى الرسائل النصية SMS أو سجل المكالمات، من متجر Google Play خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيتم إزالة التطبيقات من المطورين الذين لم يرسلوا نموذج تصريح الإذن من متجر Google Play.

وإذا ما حدث ذلك، فلديهم خيارين هما: إرسال إصدار جديد بدون هذه الأذونات، أو إرسال إصدار جديد يحتفظ بهذه الأذونات، ولكن ينبغى عليهم إكمال نموذج تصريح خاص داخل Play Console، وسيتم تقديم هذا الإعلان للمطورين حتى 9 مارس لإزالة الأذونات أو الحصول على موافقة لحالة الاستخدام الخاصة بهم.

وتهدف جوجل لإزالة تلك الحالات التى تتيح فيها التطبيقات التى تطلب أذونات SMS وCall Log تمكين التجارب التى لا تتطلب هذا المستوى من الوصول، ومن المؤكد أن السياسة الجديدة ستقيد حق وصول المطورين إلى أذونات SMS وCall Log وستزيد من تحسين تحكم المستخدمين فى بياناتهم.