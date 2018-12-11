جوجل تعلن قائمة أفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018

أعلنت شركة Google عن قوائم أفضل التطبيقات والألعاب والكتب والأفلام على متجرها "بلاي" لعام 2018، وللمرة الأولى تشمل هذه القوائم على فئة جديدة خاصة باختيارات المستخدمين تسمى "Fan Favorite" اعتمدت فيها على تصويت المستخدمين لأفضل التطبيقات حسب تجربة استخدامهم خلال العام الحالي.

وقسمت جوجل قائمة أفضل التطبيقات إلى خمسة أقسام كالتالي:

1- أفضل تطبيق لعام Best Android app 2018

تصدر تطبيق تعلم اللغات Drops قائمة أفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018، والذي يتيح تعلم أكثر من 30 لغة مختلفة من خلال دروس تفاعلية قصيرة مدتها 5 دقائق لتجنب الملل.

كما يتيح للمستخدم تعلم مفردات اللغة الجديدة عبر الرسوم التوضيحية البسيطة والصور والألعاب السريعة لتساهم في تثبيت المفردات في الذاكرة بشكل أفضل.

2- التطبيقات الأكثر إمتاعاً Most entertaining apps

جاء في مقدمة هذا القسم

تطبيق Vimage، لإنشاء المؤثرات السينمائية على صورك وتحويلها لقطع فنية متضمناً أكثر من 70 تأثير حركي.

ثم تطبيق "No.Draw" للتلوين لمساعدة الأطفال على تمييز الألوان والأرقام وتطوير مهاراتهم.

ثم تطبيق Tik Tok لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة حتى 15 ثانية أو 60 ثانية.

ثم تطبيق Drum Pads لإنشاء المقاطع الموسيقية.

ثم تطبيق IGTV لإتاحة مشاهدة فيديوهات طويلة حتى ساعة كاملة.

3- قسم تطوير الذات Best self improvement apps:

• تطبيق Mimo: من أفضل تطبيقات تعلم البرمجة حيث يضم أكثر من 3 مليون متعلم

• تطبيق Home Workout – No Equipment لأداء التمرينات الرياضية في المنزل بدون الحاجة إلى معدات أو مدرب

• تطبيق Sleepo يساعد على الاسترخاء والنوم

• تطبيق Ultimate Guitar: تطبيق لتعلم مهارات العزف على آلة الجيتار

4- قسم الكنوز المخفية Best hidden gems

• تطبيق Unfold لإنشاء قصص باستخدام نماذج بسيطة وأنيقة.

• تطبيق Just a Line للرسم باستخدام تقنية الواقع المعزز.

• تطبيق CamToPlan يعتمد على تقنية الواقع المعزز لقياس المسافات والأسطح ورسم خططك في ثوانٍ.

• تطبيق Film لإنشاء مقاطع الفيديو بطريقة سهلة وسريعة.

5- قسم أفضل تطبيقات المساعد اليومي Best daily helper apps:

• تطبيق Tasty من أشهر تطبيقات وصفات إعداد الطعام يقدم أكثر من 3000 وصفة

• تطبيق Canva لتحرير الصور وأداة تصميم جرافيك مجانية رائعة

• تطبيق Wallet لمراقبة الإنفاق يساعدك على توفير المال وتخطيط ميزانيتك ومتابعة الإنفاق

• تطبيق Pedometer من أفضل التطبيقات الرياضية

• تطبيق Facetune من أفضل التطبيقات المُستخدمة في تحرير ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ

وفي نفس السياق أيضاً احتلت لعبة PUBG المركز الأول كأفضل لعبة على متجر جوجل بلاي لعام 2018، حيث حققت هذه اللعبة في الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً حول العالم، وهي لعبة قتالية حصلت على أكثر من 100 مليون عملية تحميل حتى الآن.

أما بالنسبة لاختيارات الجمهور حول أفضل تطبيقات أندرويد لعام 2018 جاءت كالتالي:

• أفضل تطبيق: YouTube TV

• أفضل لعبة: PUBG MOBILE

• أفضل فيلم: Avengers: Infinity War