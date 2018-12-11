نجحت شركة هواوى بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبى للصُم وشركة Penguin واستوديو "أردمن" للرسوم المتحركة، في إيجاد حل عبقري ومبتكر عن طريق استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت سمة العصر المتطور للحياة الذكية التي نعيشها الأن في تصميم تطبيق StorySign، الذي يساعد الأطفال الصُم علي تعلم القراءة من خلال تحويل الكتب المقروءة الي لغة إشارة يفهمها الأطفال بكل سلاسة ويسر، بالإضافة الي أن التطبيق يعلم الوالدين لغة الإشارة.

هناك 460 مليون شخص بالعالم يعانون من مشاكل في السمع أو فقدوا هذه الحاسة بالغة الأهمية، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك 34 مليون طفل بالعالم يعانون من هذه المشاكل، لذا يقدم تطبيق StorySign من هواوي الفرصة لملايين الأطفال بالعالم للاستمتاع بالكتب دون تعلم قراءتها في بداية الأمر.

يستخدم تطبيق StorySign من هواوي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، وهذا يتمثل في مزايا التعرف على الصور (Image Recognition) وخاصية التعرف البصري على الحروف والأرقام (Optical Character Recognition – OCR) التي تستطيع قراءة كتب الأطفال وتحويلها الي لغة إشارة.

والجدير بالذكر، أن تطبيق StorySign من هواوي متوافر على متجر Google Play وعلى APP Gallery من هواوي، حيث انه مُدعم للهواتف المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي فقط مثل سلسلة Mate 20 التي أطلقتها هواوي مؤخراً في كافة الأسواق العالمية. كافة الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.