كشفت شركة أبل اليوم عن أفضل التطبيقات والألعاب والموسيقى المتوفرة على متجر آب ستور للعام الحالي 2018، وقد قامت الشركة بعرض مجموعة عالمية من أفضل قوائم الإصدارات والمختارات المنتقاة التي وقع عليها اختيار محرريها في كل فئة.

متجر App Store

سيطرت هذا العام ألعاب Battle Royale مثل Fortnite وPUBG Mobile على ثقافة الألعاب عالمياً بأجوائها المثيرة والحماسية، بينما زادت التطبيقات المبتكرة مثل Fabulous وShine و 10% Happier وHeadspace من ممارسات العافية والصحة حول العالم لتجعل العناية الشخصية متاحة للجميع أكثر من أي وقت مضى.

أفضل تطبيقات هذا العام:-

- التطبيقات الأكثر رواجاً لهذا العام – العناية بالذات.

- الألعاب الأكثر رواجاً لهذا العام – ألعاب Battle Royale.

- أفضل تطبيق على iPhone هذا العام – Procreate Pocket.

- أفضل لعبة على iPhone هذا العام – Donut County.

- أفضل تطبيق على iPad هذا العام – Froggipedia.

- أفضل لعبة على iPad هذا العام – Gorogoa.

- أفضل تطبيق على Mac هذا العام – Pixelmator Pro.

- أفضل لعبة على Mac هذا العام – The Gardens Between.

- أفضل تطبيق على Apple TV هذا العام – Sweat.

- أفضل لعبة على Apple TV هذا العام – Alto’s Odyssey.

- تطبيقات ساعة Apple Watch المفضلة لهذا العام.

Apple Music:-

مع نهاية عام استثنائي، منح محرّرو Apple Music أعلى درجات التكريم للفنانين الذين يمثلون أفضل ما في عام 2018. حصلت الفنانة أصيل هميم على لقب فنان هذا العام، بينما حقق ألبوم الفنانة شيرين "نساي" أفضل ألبوم لهذا العام. وحصلت أغنية "وينك" على لقب أغنية هذا العام، وحصل محمد الشرنوبي على لقب الفنان المميز هذا العام، وهنالك المزيد من النجوم أيضاً، حيث إن أفضل قوائم الإصدارات وقوائم التشغيل التحريرية العالمية لنهاية العام في Apple Music مليئة بأفضل قوائم التشغيل والأغاني من جميع أنحاء العالم.

أفضل موسيقى هذا العام:-

- فنان هذا العام: أصيل هميم.

- الفنان المميز هذا العام: محمد الشرنوبي.

- أغنية هذا العام: "وينك" للفنانة عبير نعمة.

- ألبوم هذا العام: "نساي" للفنانة شيرين.

Apple Podcasts:-

دعمت التقارير الاستقصائية هذا العام السرد القصصي الغامر لعروض مثل In the Dark الذي تنتجه American Public Media، وCaliphate الذي تنتجه The New York Times إلى جانب أفضل القصص التاريخية العميقة مثل Slow Burn الذي تنتجه Slate. كما انضمت الأخبار والسياسة لتصبح أحد أنواع البودكاست في عام 2018 مع The Daily من إنتاج The New York Times وThe Wilderness من إنتاج Crooked Media، وتصدر بعض المشاهير والشخصيات المستقلة العروض الجديدة لهذا العام، بما في ذلك Armchair Expert تقديم Dax Shepard، وMaster Class تقديم Oprah، وConspiracy Theories وUnexplained Mysteries تقديم Parcast Network.

أفضل بودكاست هذا العام:-

- In The Dark

- Caliphat

- The Dream

- Everything is Alive

- Slow Burn

- Dr. Death

- Armchair Expert with Dax Shepard

- Bubble

- Bundyville

- A Very Fatal Murder

- Wolverine: The Long Night

- Serial

- The Daily

- This American Life