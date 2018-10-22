كشفت سوني عن دمج خدمة PlayStation Vue مع تطبيق تلفزيون آبل، وهذا من أجل التوسع وزيادة خدمات المحتوى المرئي.

ويقدم تطبيق PlayStation Vue خدمة للحصول على المحتوى المرئي مقابل اشتراكات، أو ما يعرف بالعرض مقابل الدفع. وبذلك، فإن الخدمة ستكون الأولى التي يتوجب على المستخدمين الدفع مقابلها داخل تطبيق تلفزيون آبل.

تتمحور فكرة Vue على تسهيل الوصول إلى المحتوى والبحث عنه عبر التطبيق، فيما يتيح التطبيق ترتيب وعرض المحتوى المهم من عدة أماكن، كما يقدم اقتراحات حول إذا ما كان المحتوى الذي يناسب المستخدم موجودًا على شبكات وقنوات أخرى.

وللتوضيح، فإن خدمة سوني لن تكون متاحة داخل تطبيق تلفزيون آبل بشكل كلي، حيث أن الخدمة ستكون متوفرة وبمجرد الضغط عليها سيتم تحويل المستخدم إلى تطبيق Vue نفسه.