إطلاق صاروخ سويوز يحمل ستة أقمار اصطناعية بريطانية بنجاح من مطار كورو في فرنسا

نجح إطلاق صاروخ "سويوز أس تي بي" يحمل ستة أقمار اصطناعية بريطانية من مطار كورو الفضائي في فرنسا.

. ويجري بث عملية الإطلاق مباشرة على موقع الشركة "أريان سبيس".

وأعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي أمس عن تأجيل إطلاق الأقمار البريطانية للاتصالات.