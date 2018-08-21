قامت شركة "سناب شات" بطرح مجموعة جديدة من الأدوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك احتفاء بقدومه، حيث ستتوفر للمستخدمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وسيتاح لمستخدمي سناب شات في المنطقة التعبير عن فرحتهم بالعيد عبر تزيين لقطاتهم بمجموعة واسعة من الملصقات والفلترات المعبرة عن أجواء عيد الأضحى بما فيها فلترات Bitmoji وفلترات رسوم متحركة. كما سيظهر لمستخدمي التطبيق عدسة ميمزة خاصة بالعيد لمشاركة أجواء العيد وتبادل المباركات مع الأصدقاء والأقرباء.
ولم يكتفي محتوى العيد في سناب شات هنا فحسب، فعند الضغط على البيتموجي لخاص بك في Snap Map ستتحول أجواء الخرائط لتصبح معبرة عن أجواء العيد الليلية يتخللها الهلال والنجوم. أما عند اقترابك من صديقين أو أكثر، فسيظهر الـBitmoji الخاص بك وهو يشارك الطعام مع الأخرين. وأخيراً سيكون هناك قصة على قائمة Our Story حيث ستشارك مستخدمي سناب شات احتفالات العيد في جميع أنحاء العالم.
يذكر أنه قد تم توفير عدد من قوالب فلترات وعدسات على الموقع الإلكتروني للتطبيق، وعلى تطبيق Lens Studio الخاص بتصميم العدسات ليتاح الفرصة لمستخدمي سناب شات تصميم إبداعاتهم الخاصة بهم.
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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