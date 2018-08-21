قامت شركة "سناب شات" بطرح مجموعة جديدة من الأدوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك احتفاء بقدومه، حيث ستتوفر للمستخدمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وسيتاح لمستخدمي سناب شات في المنطقة التعبير عن فرحتهم بالعيد عبر تزيين لقطاتهم بمجموعة واسعة من الملصقات والفلترات المعبرة عن أجواء عيد الأضحى بما فيها فلترات Bitmoji وفلترات رسوم متحركة. كما سيظهر لمستخدمي التطبيق عدسة ميمزة خاصة بالعيد لمشاركة أجواء العيد وتبادل المباركات مع الأصدقاء والأقرباء.

ولم يكتفي محتوى العيد في سناب شات هنا فحسب، فعند الضغط على البيتموجي لخاص بك في Snap Map ستتحول أجواء الخرائط لتصبح معبرة عن أجواء العيد الليلية يتخللها الهلال والنجوم. أما عند اقترابك من صديقين أو أكثر، فسيظهر الـBitmoji الخاص بك وهو يشارك الطعام مع الأخرين. وأخيراً سيكون هناك قصة على قائمة Our Story حيث ستشارك مستخدمي سناب شات احتفالات العيد في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه قد تم توفير عدد من قوالب فلترات وعدسات على الموقع الإلكتروني للتطبيق، وعلى تطبيق Lens Studio الخاص بتصميم العدسات ليتاح الفرصة لمستخدمي سناب شات تصميم إبداعاتهم الخاصة بهم.