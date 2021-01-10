آبل تطرح جهاز أيباد ميني من الجيل السادس مارس المقبل بشاشة 8.4 بوصة

شهدت شركة أبل، خلال العام الماضى 2020، انتعاشًا في مبيعات الأجهزة اللوحية بفضل الوباء، حيث باعت الشركة ما قيمته 23.72 مليار دولار من وحدات iPad خلال السنة المالية 2020 مقابل 11.5٪ على أساس سنوي؛ حيث اضطر بعض الموظفين (ولا يزالون) إلى العمل من المنزل ويتحول الأطفال إلى الأجهزة اللوحية من أجل التعليم المنزلي واحتياجات التعلم عن بعد، وبالإضافة إلى ذلك، توفر أجهزة iPad للمستخدمين من جميع الأعمار خيارات ترفيهية.



ووفقًا لما ذكره موقع Mac Otakara ، تخطط أبل لتقديم جهاز iPad mini من الجيل السادس في مارس القادم، حيث يستشهد الموقع الياباني بمصادر تعمل داخل سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، وربما يكون التحسين الأكبر في مواصفات الجهاز هو الشاشة الأكبر في الطراز الجديد والتي من المتوقع أن تكون 8.4 بوصة مقارنة بشاشة 7.9 بوصة المستخدمة في جميع الإصدارات السابقة من الجهاز.



وعلى عكس الجيل الرابع الجديد من iPad Air ، سيحافظ iPad mini الجديد على Touch ID في الإطار السفلي، ويدمج أحدث إصدار من iPad Air مستشعر بصمات الأصابع مع زر الطاقة الموجود في الشاشة، وقد يؤدي تغيير واحد محتمل على iPad mini من الجيل السادس إلى إطار أضيق مشابهًا للجيل الثالث من iPad Air لعام 2019.