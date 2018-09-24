لينوفو تطور المزيد من الأجهزة اللوحية المزودة بالمساعد الرقمي إليكسا

في العام الماضي خلال معرض IFA 2017، قامت شركة Lenovo بالكشف عن Home Assistant Pack، وهو في الأساس عبارة عن قاعدة إرساء للأجهزة اللوحية تأتي مع مكبر للصوت، وبالتالي عندما يتم ربطهما معًا تحصل على مكبر ذكي للصوت مزود بالمساعد الرقمي Alexa ومع شاشة وكل شيء. بطريقة ما يمكن أن تفكر في هذا كنسخة هجينة من Amazon Echo Show.

لقد كانت فكرة مثيرة للإهتمام ويبدو أن شراكة Lenovo مع أمازون لم تنته بعد حيث أعلنت الشركة عن خططها لجلب المزيد من الأجهزة اللوحية التي تدعم المساعد الرقمي Alexa إلى السوق. ووفقا لشركة Lenovo، فقد صرحت بالقول: "Lenovo وأمازون تتحدان معًا لتغيير الحالة الراهنة لفئة الأجهزة اللوحية مع Lenovo Smart Tab، وهي سلسلة جديدة تمامًا من الأجهزة اللوحية التي تقبل إمكانية تنشيطها عن طريق الأوامر الصوتية".

وأضافت: "بالإضافة إلى تصفح الويب، أو الوصول لمقاطع الفيديو أو الاتصال على شبكات التواصل الاجتماعي، ستعمل لوحيات Lenovo Smart Tab على توسيع قدرات العائلات عن طريق توسيع وظائف الجهاز اللوحي إلى حد كبير لتعمل كمكبرات ذكية تدعم الأوامر الصوتية مع شاشات عالية الوضوح". يبدو أن هذا هو أسلوب أمازون في التنافس مع جوجل والشاشات الذكية الخاصة بها، حيث رأينا أيضًا شركة Lenovo تشارك في ذلك جنبا إلى جنب مع JBL.

هناك فوائد لمثل هذه الأجهزة والتي يكون فيها الجهاز اللوحي قابل للإزالة مما يجعله أكثر وظيفية. لا تزال التفاصيل المتعلقة بالأجهزة اللوحية القادمة من شركة Lenovo نادرة في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لوسائل الإعلام في وقت لاحق.