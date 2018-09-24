لينوفو تطور المزيد من الأجهزة اللوحية المزودة بالمساعد الرقمي إليكسا

في العام الماضي خلال معرض IFA 2017، قامت شركة Lenovo بالكشف عن Home Assistant Pack، وهو في الأساس عبارة عن قاعدة إرساء للأجهزة اللوحية تأتي مع مكبر للصوت، وبالتالي عندما يتم ربطهما معًا تحصل على مكبر ذكي للصوت مزود بالمساعد الرقمي Alexa ومع شاشة وكل شيء. بطريقة ما يمكن أن تفكر في هذا كنسخة هجينة من Amazon Echo Show.
لقد كانت فكرة مثيرة للإهتمام ويبدو أن شراكة Lenovo مع أمازون لم تنته بعد حيث أعلنت الشركة عن خططها لجلب المزيد من الأجهزة اللوحية التي تدعم المساعد الرقمي Alexa إلى السوق. ووفقا لشركة Lenovo، فقد صرحت بالقول: "Lenovo وأمازون تتحدان معًا لتغيير الحالة الراهنة لفئة الأجهزة اللوحية مع Lenovo Smart Tab، وهي سلسلة جديدة تمامًا من الأجهزة اللوحية التي تقبل إمكانية تنشيطها عن طريق الأوامر الصوتية".
وأضافت: "بالإضافة إلى تصفح الويب، أو الوصول لمقاطع الفيديو أو الاتصال على شبكات التواصل الاجتماعي، ستعمل لوحيات Lenovo Smart Tab على توسيع قدرات العائلات عن طريق توسيع وظائف الجهاز اللوحي إلى حد كبير لتعمل كمكبرات ذكية تدعم الأوامر الصوتية مع شاشات عالية الوضوح". يبدو أن هذا هو أسلوب أمازون في التنافس مع جوجل والشاشات الذكية الخاصة بها، حيث رأينا أيضًا شركة Lenovo تشارك في ذلك جنبا إلى جنب مع JBL.
هناك فوائد لمثل هذه الأجهزة والتي يكون فيها الجهاز اللوحي قابل للإزالة مما يجعله أكثر وظيفية. لا تزال التفاصيل المتعلقة بالأجهزة اللوحية القادمة من شركة Lenovo نادرة في الوقت الراهن، ولكننا نتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لوسائل الإعلام في وقت لاحق.
GMT 23:05 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرتحديث لـ"صور جوجل" يضيف تأثيرات "Bokeh" و"Color Pop"
GMT 23:02 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرجوجل تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف يعمل بنظام أندرويد
GMT 22:20 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرتويتر تجري فحصا لإصلاح ثغرة تهدد بيانات المستخدمين
GMT 22:18 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبراكتشاف ثغرة في فايرفوكس تؤدي إلى إغلاق المتصفح والجهاز
GMT 22:16 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبرSiriusXM تستحوذ على شركة الخدمات الموسيقية"باندورا"
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
أرسل تعليقك