هيلارى كلينتون تحيى ذكرى انتصار المعلمين العام الماضى وزيادة مرتباتهم

احتفلت هيلاى كيلنتون المرشحة السابقة على منصب رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، بذكرى انتصار المعلمين والمدرسين بحربهم وزيادة مرتباتهم بنسبة 5% بعد الحرب الشرسة التى قادوها فى العديد من الولايات الأمريكية.

وقال كيلنتون عبر حسابها الشخصى "فى مثل هذا اليوم أضرب معلمو المدارس العامة في ولاية فرجينيا عن العمل احتجاجا على نسبة مرتباتهم مقارنة بباقى المعلمين في البلاد، وبعد أسبوعين فازوا بنسبة 5٪، وأطلقوا حركة في العام الماضي، انتشلوا من خلالها المعلمون في أريزونا وكولورادو وكنتاكي ونورث كارولاينا وأوكلاهوما، لمواكبة الزيادات فى الأجور والتحسينات فى ظروف العمل".

ووصفت مرشحة الرئاسة الأمريكية السباقة هذا الحدث بأنه أهم الانتصارات العمالية فى أكثر من قرن وينبغى لنا أن نلاحظ أنها حركة تمثل النساء الأغلبية.