حنين حسام ومودة الأدهم متهمتان بالاتجار في البشر

كشفت مصادر قانونية، عن أن النيابة العامة تباشر التحقيق في اتهام حنين حسام ومودة الأدهم (فتاتي التيك توك) بالاتجار فى البشر، ولم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن التصرف فيها أوضحت المصادر، أن النيابة فصلت تحقيقات قضية الاتجار في البشر عن الإخلال بقيم المجتمع، التى تمت إحالتها فى وقت سابق للمحاكمة وصدر فيها الحكم بالبراءة للبعض وإلغاء الحبس والغرامة لآخرين، لافتة إلى أن قضية الاتجار بالبشر محل التحقيقات الآن، وأضيف إليها متهمون جدد.