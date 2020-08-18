قضايا جنائية جديدة تطال مودة الأدهم وحنين حسام

قررت محكمة مصرية يوم الثلاثاء، تأييد قرار منع فتاتي ”التيك توك“، حنين حسام، ومودة الأدهم، من التصرف في أموالهما. كما وجهت النيابة للفتاتين، تهم ”الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة“.

وواجهتا أيضاً، تهم ”ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين؛ هنَّ فتيات استخدموهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية، وذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين“ كما اتهمتا بنشر مقاطع مصورة عبر حسابيهما بتطبيق للتواصل الاجتماعي، تدعوان خلالهما الفتيات للمشاركة في مجموعة، مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي، تزيد بزيادة عدد المتابعين.