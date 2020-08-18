قضايا جنائية جديدة تطال مودة الأدهم وحنين حسام

القاهرة ـ العرب اليوم
قررت محكمة مصرية يوم الثلاثاء، تأييد قرار منع فتاتي ”التيك توك“، حنين حسام، ومودة الأدهم، من التصرف في أموالهما. كما وجهت النيابة للفتاتين، تهم ”الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة“.
وواجهتا أيضاً، تهم ”ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين؛ هنَّ فتيات استخدموهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائهن على منافع مادية، وذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبتا تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، لأغراض الاتجار بالبشر، تضم المتهمة وآخرين“ كما اتهمتا بنشر مقاطع مصورة عبر حسابيهما بتطبيق للتواصل الاجتماعي، تدعوان خلالهما الفتيات للمشاركة في مجموعة، مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي، تزيد بزيادة عدد المتابعين.
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