سيدة مصرية ونجلها يديرون شبكة لراغبي المتعة الحرام

تمكنت مباحث شرطة الآداب بمديرية أمن السويس، بقيادة الرائد أحمد ممدوح، من ضبط سيدة ونجلها يقومان بإدارة منزلهم بمدينة الأمل بالمحافظة، لممارسة الدعارة مقابل أموال يحصلون عليها من راغبى المتعة الحرام.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد ممدوح، رئيس مباحث شرطة الأداب بالسويس، من ضبط سيدة ونجلها يدران منزلهما بمدينة الأمل لممارسة الدعارة مقابل أموال يحصلون عليها من راغبى المتعة الحرام، حيث تم ضبط السيدة ونجلها ومعهم قواد وسيدتين واثنين راغبين متعة داخل الشقة السكنية.

وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة بالسويس بالتفتيش، تم ضبط كل من "ن. ن" 42 عامًا، صاحبة المنزل وابنها "م. س"، و"م. غ. أ " 34 عامًا "قواد"، و"س. أ" 44 عامًا راغب متعة، و"أ. ل" سيدة 22 عامًا، و"هـ. ص" سيدة 24 عامًا، و"ف. أ" 28 عامًا راغب متعة يمارسون الرذيلة داخل الشقة السكنية. تحرر المحضر رقم 2014 لسنة 2019 بقسم شرطة فيصل، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة لتولى التحقيق.