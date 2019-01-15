سائق يهتك عرض طفلة في الجيزة بمساعدة شقيقته

قررت النيابة العامة، إحالة سائق سائق توك توك وشقيقته "بائعة متجولة"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بهتك عرض طفلة لم تبلغ 18 عاما من عمرها. وفى والسطور التالية نكشف العقوبة التى ينتظرها المتهمان:

وقال المحامى بسام حواش، إن المادة 268 من قانون العقوبات، نصت على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، لافتا إلى أنه إذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

وأضاف حواش، أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة . وأشار إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية و الثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى عليه.