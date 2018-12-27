تأجيل محاكمة مالك مركز تعليمى متهم بهتك عرض تلميذة بابتدائى لـ25 فبرايرشباط

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسات محاكمة مدير المركز التعليمى المتهم بهتك عرض طالبة فى الصف الرابع الابتدائى أثناء تلقيها درس خاص داخل السنتر المملوك له بمدينة 6 أكتوبر لجلسة 25 فبراير المقبل؛ لاستدعاء المجنى عليها ووالدتها، مواجهتهما بأقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة أحالت مدير السنتر التعليمى المتهم بهتك عرض الطالبة داخل سنتر تعليمى مملوك له، بمدينة 6 أكتوبر إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بهتك العرض.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت تورط المتهم فى الواقعة بهتك عرض طالبة بالصف الرابع الابتدائى داخل السنتر التعليمى المملوك له بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتجريدها من ملابسها.