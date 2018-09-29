تطور جديد يكشف عن قاتل الطالبة المصرية مريم في بريطانيا

اعترفت فتاتان بتورطهما في الاعتداء على الطالبة المصرية مريم المصطفى البالغة 18 عاما والتي قتلت بعد سحلها في مدينة نوتنجهام الإنجليزية، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ومثلت 6 فتيات أمام محكمة نوتنجهام، حيث اعترفت اثنان منهما بالاعتداء على الطالبة المصرية ، بينما نفت 4 فتيات أخريات مشاركتهن في الهجوم معترضين على التهم الموجهة إليهم.
ومن المقرر أن يصدر حكم بحق الفتاتين اللتين اعترفتا بذنبهما في 26 أكتوبر المقبل، كما ستستمع المحكمة الجنائية للفتيات الأخريات في يوم 25 أكتوبر.
يذكر أن الطالبة المصرية مريم مصطفى تعرضت في فبراير الماضي، لحادث أليم، حيث اعتدى عليها 6 فتيات يرجح أنهن من أصول إفريقية وانهلن عليها بالضرب بعد سحلها ، وتدهورت حالتها الصحية بسبب نزيف داخلي أدى لدخولها في غيبوبة ووفاتها بعد نحو 3 أسابيع من الحادثة.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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