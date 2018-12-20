فوزيه زينل أول امرأة تترأس البرلمان في تاريخ المملكة

انتخب البرلمان البحريني فوزيه زينل رئيسة للبرلمان لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة.

وترشحت السياسية البحرينية للانتخابات البرلمانية في دورتين سابقتين، لكن النجاح لم يحالفها، ومع ذلك لم تحبط وظلت مصرة على تحقيق الفوز، وهو ما نالته في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

وتنضم فوزية زينل بدخولها لمجلس النواب ثم رئاسته، لقائمة نساء بلدها ونساء دول الخليج، اللاتي استفدن من توجه عام لصالح مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة العامة في ظل وجود كفاءات نسائية كثيرة.

ويعرف البحرينيون زينل قبل فوزها في الانتخابات، فهي إعلامية وناشطة في العمل الاجتماعي، بجانب عملها في التعليم، وبجانب مشاركات أخرى أيضا في مجالات وقطاعات وتخصصات مختلفة.

وأعلن مجلس النواب البحريني، مساء الأربعاء، عن انتخابها كأول امرأة في تاريخ المملكة تترأس المؤسسة التشريعية في البلاد، وهو الإنجاز الذي اعتبره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "نقلة حضارية وإنجازا تعتز به مملكة البحرين".

وبفوزها بهذا المنصب الرفيع تنضم فوزية زينل إلى قائمة رئيسات البرلمانات الرائدات في الوطن العربي، إلى جانب الإماراتية أمل القبيسي، التي فازت في نوفمبر 2015، برئاسة المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، لتنفرد بلقب أول امرأة تترأس البرلمان في العالم العربي، إضافة إلى هدية خلف التي فازت برئاسة مجلس الشعب السوري في يونيو 2016 بالتزكية، كأول امرأة تتولى المنصب في سورية.