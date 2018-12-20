أنقذ سيلفي التقطته فتاة مصرية وشقيقها فتاة أخرى من الانتحار غرقا في البحر المتوسط عند كوبري ستانلي الشهير في الإسكندرية.

وروت فتاة مصرية تُدعى "سارة طلعت" الواقعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ قالت إنها كانت تلتقط سيلفي لها ولشقيقها الصغير عند كوبري ستانلي، وفوجئت في خلفية الصورة بفتاة تقف على سور الكوبري وتحاول القفز في المياه.

وأضافت أنها توجهت على الفور إلى الفتاة وطالبتها بالنزول خشية السقوط في مياه البحر والغرق، لكن الأخيرة طلبت منها أن تذهب إلى شاب كان يقف بعيدا عن الكوبري وتخبره أن "نيّرة" وهو اسمها، ألقت بنفسها في البحر وانتحرت.

وقال شهود عيان إن الفتاة تشاجرت مع خطيبها وهددته بالانتحار قبل أن تنفّذ تهديدها بالفعل وتُلقي بنفسها في المياه وكادت تموت غرقا، مضيفين أن مجموعة من الشباب والمارة تمكنوا من انتشالها.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط فتاة في مياه البحر من أعلى كوبري ستانلي، وتبيّن من التحقيقات أنها في بداية العقد الثالث من العمر، وتقيم في دائرة القسم، وتم إنقاذها من المارة الذين تصادف وجودهم في الكوبري، ولم تتهم أحدا بالتسبب في سقوطها.