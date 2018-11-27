اعترافات عامل ذبح زوج شقيقته لتحرشه بابنته

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة، صباح الإثنين، عامل إلى نيابة الصف، لعرضه على محقق النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، ومثل أمام النيابة، وبنفس الهدوء والثبات، اعترف بتفاصيل جريمته قائلا: "أيوه انا اللى قتلت جوز أختي.. قتلته.. كان يتحرش ببنته.. البنت جت قالت ليا ابويا بيتحرش بيا.. روحت اعاتبه مسك في خناقي.. قتلته.. قتلته الشرف غالي".

ما جاء على لسان المتهم، سجلته التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت فى بداية سبتمبر الماضي، بتلقى المتهم "خال" الفتاة عامل في العقد الرابع من عمره، ويقيم بمنطقة البدرشين، باتصال من ابنة شقيقته تؤكد له اقتحام والدها الحمام أثناء استحمامها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فذهب خال الفتاة إلى منزل زوج شقيقته فى قرية المنيا بمركز الصف، وانتظر حتى عاد الأب من العمل وناقشه حول ما فعله فلم ينكر، مما دفع خال الفتاة، للإمساك بطفاية حريق والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابة في رأسه ودفع الأخير إلى الدخول إلى مطبخ المنزل وحاول قتل شقيق زوجته بسكين، وحدث شد وجذب بين الاثنين، وتمكن خال الفتاة من الإمساك بالسكين وذبح الأب المتحرش بابنته، وأخذ شقيقته وأولادها للإقامة معه في منزله بمنطقة البدرشين، وتركوا الأب غارقا في دمائه وغادروا الجيمع المنزل، طبقا لما جاء في محضر الشرطة.

وعقب مرور ساعتين لفظ الأب أنفاسه الأخيرة داخل منزله، وأبلغ الجيران مركز شرطة الصف، وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن المجني عليه مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وجرح في الرأس، وأخطر رئيس المباحث، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بتفاصيل البلاغ، وأمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكب الجريمة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ومحمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق زوجة المجني عليه لسوء سلوكه، وانه قتله لتحرشه بابنته، الكبرى.

وأعدت مأمورية انتقلت إلى منزل الجاني وتم إلقاء القبض عليه وبعد اعترافه بارتكاب الواقعة تمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهم المنسوب إليه تهمة القتل العمد، وعقب ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وتحريات المباحث النهائية التى أكدت صحة قيام المجني عليه بالتحرش بابنته، وان مرتكب الواقعة هو خال الفتاة، أصدرت النيابة قرارا بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.