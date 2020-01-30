الشرطة الروسية تعتقل فتاة هددت بتفجير طائرة

ذكرت مصادر روسية، اليوم الخميس، أن الشرطة تمكنت من اعتقال فتاة كانت قد هددت بتفجير نفسها في طائرة اضطرت للهبوط اضطراريا في أحد مطارات العاصمة موسكو.وأفادت وكالات أنباء بأن طائرة روسية، تابعة لشركة طيران "إس 7"، هبطت اضطراريا في مطار دوموديدوفو بموسكو بعد أن وقفت راكبة في ممر الطائرة وهددت بتفجير نفسها.غير أن الشرطة الروسية قالت في وقت لاحق إنها لم تعثر مع الفتاة، عقب اعتقالها وتفتيشها، على أي مواد متفجرة.وذكرت شركة طيران "إس 7" أن طائرتها كانت في رحلة من سيمفروبول في منطقة شبه جزيرة القرم إلى موسكو.وبحسب المصادر الروسية، فإن الراكبة هددت بتفجير نفسها في طائرة متوقفة بمدرج مطار "دوموديدوفو" في موسكو.