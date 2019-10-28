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استكمال انسحاب "قسد" بمتابعة الشرطة الروسية

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العرب اليوم - استكمال انسحاب "قسد" بمتابعة الشرطة الروسية

استكمال انسحاب "قسد" بمتابعة الشرطة الروسية
موسكو - العرب اليوم

تستكمل الشرطة العسكرية الروسية بالتعاون مع حرس الحدود السوري اليوم الاثنين، متابعة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى 30 كم عن الحدود السورية التركية حتى مساء غد الثلاثاء.

وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة الجنرال سيرغي رومانينكو، أن مهلة سحب الشرطة العسكرية الروسية وحدات "حماية الشعب" الكردية وأسلحتها لمسافة 30 كم عن الحدود السورية التركية، تنتهي مساء غد الثلاثاء 29 أكتوبر، على أن يتم بعد ذلك تسيير دوريات روسية تركية مشتركة على مسافة 10 كم غرب وشرق منطقة عملية "نبع السلام".

وقال رومانينكو: "ينبغي التشجيع على سحب وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها لمسافة 30 كم من الحدود السورية التركية بحلول الساعة 18:00 من مساء 29 أكتوبر. وبعد ذلك، سيبدأ تسيير دوريات روسية تركية مشتركة بعمق 10 كم عن الحدود إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام"، باستثناء مدينة القامشلي".

 وأضاف: "جميع وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتها يجب أن تنسحب من مدينتي منبج وتل رفعت" أيضا.

وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لمذكرة التفاهم التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي الثلاثاء الماضي لوقف العملية التركية في شمال شرق سوريا.

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استكمال انسحاب قسد بمتابعة الشرطة الروسية استكمال انسحاب قسد بمتابعة الشرطة الروسية



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