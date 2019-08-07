اعتقال داعشية ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل
آخر تحديث GMT21:56:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

اعتقال "داعشية" ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل

العرب اليوم -

العرب اليوم - اعتقال "داعشية" ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
برلين _ العرب اليوم

اعتقلت السلطات الألمانية سيدة بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال ممثلو الادعاء، الأربعاء، إن سيبل إتش. - التي لم يُذكر اسمها الأخير تماشيا مع قوانين الخصوصية - تواجه أيضا تهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة.

ويزعمون أن المواطنة الألمانية سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2016 للانضمام إلى تنظيم داعش، وانتهى بها المطاف في مدينة الموصل العراقية.
 
 ونقلت "أسوشيتد برس" عن الادعاء إن الزوجين عاشا في منازل استولى عليها التنظيم المتطرف، وأنها أدارت أسرتها لدعم عمل زوجها كممرض في مستشفى تابع لداعش.

وعندما بدأ سقوط داعش، فرا عبر المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال، واعتقلا عام 2017.

نساء عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اعتقال داعشية ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل اعتقال داعشية ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل



أخبار ذات صلة

GMT 16:10 2019 الخميس ,04 تموز / يوليو

حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة
العرب اليوم - حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة

GMT 15:48 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

زوجة نتنياهو تعترف بطلب وجبات على حساب الحكومة بـ100 ألف دولار
العرب اليوم - زوجة نتنياهو تعترف بطلب وجبات على حساب الحكومة بـ100 ألف دولار

GMT 16:56 2019 الجمعة ,14 حزيران / يونيو

سجن بريطانية شاركت في قتل طالبة مصرية 8 أشهر
العرب اليوم - سجن بريطانية شاركت في قتل طالبة مصرية 8 أشهر

GMT 08:40 2019 الإثنين ,29 إبريل / نيسان

"سريلانكا" تحظر النقاب بعد تعرضها لهجمات متطرفة
العرب اليوم - "سريلانكا" تحظر النقاب بعد تعرضها لهجمات متطرفة

GMT 14:51 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

شاب يحرق سيارة شقيقته في السعودية
العرب اليوم - شاب يحرق سيارة شقيقته في السعودية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

من أبرز الأنماط المفعمةِ بالأنوثة والعملية ويبدو أنيقًا

بيلا حديد تعتمد نمط "المناكير" الفرنسي الكلاسيكي

واشنطن - العرب اليوم

يُعدّ المناكير الفرنسي من أبرز الأنماط المفعمةِ بالأنوثة والعملية، والذي يبدو أنيقًا على كلٍ من الأظافر الطويلة والقصيرة، ويتماشى مع مختلف الإطلالات اليومية والمسائية، حيث تم إحياء المناكير الفرنسي الكلاسيكي، الذي نال شعبيةً واسعةً في أوائل الألفية الثانية، مؤخرًا بفضل عارضة الأزياء بيلا حديد. وظهرت بيلا، التي تقضي إجازتها الصيفية، في صورٍ نشرتها عبر حسابها على إنستغرام معتمدةً نمط المناكير الفرنسي الكلاسيكي، كما نشرت الخبيرة والمانيكيريست مي كواجيزي، صورةً مقربةً لأظافر العارضة الطويلة اللامعة ذات النهايات البيضاء، حيث كانت كواجيزي المسؤولة أيضًا عن مناكير أظافر العارضة خلال حضورها حفل توزيع جوائز "CFDA" في شهر حزيران/يونيو الماضي. وهذه بعض من أجمل إطلالات نجمات هوليوود بصيحة المناكير الفرنسي، فهل حان الوقت لع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 21:56 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

النجمات العربيات من حفل الزفاف حتّى اليوم وحضور واضح للفيلر على الوجوه
العرب اليوم - النجمات العربيات من حفل الزفاف حتّى اليوم وحضور واضح للفيلر على الوجوه

GMT 00:25 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

الأسعار المخفضة لتذاكر السفر تجذب المسافرين في أوروبا
العرب اليوم - الأسعار المخفضة لتذاكر السفر تجذب المسافرين في أوروبا

GMT 00:47 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

استلهمي تصاميم مميزة من ديكور صالات مودرن في منازل المشاهير
العرب اليوم - استلهمي تصاميم مميزة من ديكور صالات مودرن في منازل المشاهير

GMT 18:38 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

وزير الدفاع يستقيل من منصبه ويعلن ترشحه للرئاسة التونسية
العرب اليوم - وزير الدفاع يستقيل من منصبه ويعلن ترشحه للرئاسة التونسية

GMT 01:30 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

ترامب يُصعد اتهاماته لـ"غوغل" ويؤكد عمل الشركة على تخريبت حملته الرئاسية
العرب اليوم - ترامب يُصعد اتهاماته لـ"غوغل" ويؤكد عمل الشركة على تخريبت حملته الرئاسية

GMT 04:07 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

أطفال العائلات الملكية يصبحون أيقونات للموضة في أوروبا بعد تألق أمهاتهم
العرب اليوم - أطفال العائلات الملكية يصبحون أيقونات للموضة في أوروبا بعد تألق أمهاتهم

GMT 16:57 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

مضيفة طيران تُبين قصة تعرضها للتحرش على متن رحلة متجه إلى دبي
العرب اليوم - مضيفة طيران تُبين قصة تعرضها للتحرش على متن رحلة متجه إلى دبي

GMT 03:42 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

اجعلي من منزلك لوحة فنية من خلال رسم الجدران المستوحى من الطبيعة
العرب اليوم - اجعلي من منزلك لوحة فنية من خلال رسم الجدران المستوحى من الطبيعة

GMT 00:21 2019 الأربعاء ,07 آب / أغسطس

"حركة النهضة" تدفع بعبد الفتاح مورو لخوض سباق الانتخابات الرئاسية
العرب اليوم - "حركة النهضة" تدفع بعبد الفتاح مورو لخوض سباق الانتخابات الرئاسية

GMT 01:13 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

أحلام تكشف تطورات جديدة لحالة فجر السعيد الصحية دون قصد
العرب اليوم - أحلام تكشف تطورات جديدة لحالة فجر السعيد الصحية دون قصد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:26 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

2 مليون جنيه أجر ياسمين عبدالعزيز مقابل الظهور في برنامج منى الشاذلي
العرب اليوم - 2 مليون جنيه أجر ياسمين عبدالعزيز مقابل الظهور في برنامج منى الشاذلي

GMT 19:08 2019 الإثنين ,05 آب / أغسطس

لينا الفيشاوي تكشف أسباب عدم حضورها جنازة جدها
العرب اليوم - لينا الفيشاوي تكشف أسباب عدم حضورها جنازة جدها

GMT 21:36 2019 الثلاثاء ,06 آب / أغسطس

حقيقة زواج الفنان محمد رمضان من حلا شيحة وسفرهما إلى الساحل الشمالي
العرب اليوم - حقيقة زواج الفنان محمد رمضان من حلا شيحة وسفرهما إلى الساحل الشمالي

GMT 17:21 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

الهند تنجح في إطلاق مسبارها إلى القمر
العرب اليوم - الهند تنجح في إطلاق مسبارها إلى القمر

GMT 01:20 2019 الأحد ,28 تموز / يوليو

جونسون يصف الخروج من"الأوروبي" بـ"الفرصة الاقتصادية"
العرب اليوم - جونسون يصف الخروج من"الأوروبي" بـ"الفرصة الاقتصادية"

GMT 03:55 2019 الإثنين ,29 تموز / يوليو

البنيان يؤكد أن الشركة لا تسعى للاستحواذ على "كلارينت"
العرب اليوم - البنيان يؤكد أن الشركة لا تسعى للاستحواذ على "كلارينت"

GMT 02:40 2013 السبت ,03 آب / أغسطس

أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"
العرب اليوم - أم متزوجة تصف مغامرتها الجنسية في باريس بأنها "جنس حقيقيّ وليس إباحيًا"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 22:15 2016 الأحد ,14 آب / أغسطس

Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب
العرب اليوم - Chrome IG Story تتيح مشاهدة "قصص إنستغرام" على الويب

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 17:01 2014 الأحد ,16 شباط / فبراير

زواج المُخرج سمير عارف من المُمثلة زارا البلوشي
العرب اليوم - زواج المُخرج سمير عارف من المُمثلة زارا البلوشي

GMT 22:12 2013 الإثنين ,18 شباط / فبراير

مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط
العرب اليوم - مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط

GMT 16:28 2019 السبت ,03 آب / أغسطس

يوسف الخال يؤكد انفصاله عن نيكول سابا
العرب اليوم - يوسف الخال يؤكد انفصاله عن نيكول سابا

GMT 14:19 2015 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد المستكة لتخفيف أعراض سرطان القولون
العرب اليوم - فوائد المستكة لتخفيف أعراض سرطان القولون

GMT 21:49 2014 الجمعة ,04 تموز / يوليو

القفطان القصير مع السروال يخطف الأنظار في الأسواق
العرب اليوم - القفطان القصير مع السروال يخطف الأنظار في الأسواق

GMT 02:31 2014 الأربعاء ,10 أيلول / سبتمبر

مدير "الأمن العام" في الرياض يُشدد على مكافحة المواد المُخدَّرة
العرب اليوم - مدير "الأمن العام" في الرياض يُشدد على مكافحة المواد المُخدَّرة

GMT 06:55 2017 الخميس ,09 آذار/ مارس

جورجيا كوسولو تبدو ساحرة في فستان لاتكس قرمزي
العرب اليوم - جورجيا كوسولو تبدو ساحرة في فستان لاتكس قرمزي

GMT 23:55 2016 السبت ,20 شباط / فبراير

الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع
العرب اليوم - الرمادي جمالية الألوان التي دخلت صيحات ديكور الصالون المغربي في الربيع

GMT 10:25 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

كيم كارداشيان تُفاجئ جمهورها بخسارة وزنها
العرب اليوم - كيم كارداشيان تُفاجئ جمهورها بخسارة وزنها

GMT 01:52 2013 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

أحدث صيحات الموضة في تصميمات المنازل العصرية
العرب اليوم - أحدث صيحات الموضة في تصميمات المنازل العصرية

GMT 01:43 2017 الأحد ,07 أيار / مايو

كيم كارداشيان تحتفل بـ "سينكو دي مايو" مع الأم كريس
العرب اليوم - كيم كارداشيان تحتفل بـ "سينكو دي مايو" مع الأم كريس

GMT 17:50 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الإثنين

GMT 01:10 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

السالم يؤكد أن التهاب العصب البصري يؤدي إلى العمى
العرب اليوم - السالم يؤكد أن التهاب العصب البصري يؤدي إلى العمى

GMT 07:31 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

دراسة حديثة تكشف حقيقة الوعي الشخصي في خلق المشاعر
العرب اليوم - دراسة حديثة تكشف حقيقة الوعي الشخصي في خلق المشاعر

GMT 00:42 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

ليزا الحسني تطالب بضغوط دولية على الحوثيين في اليمن
العرب اليوم - ليزا الحسني تطالب بضغوط دولية على الحوثيين في اليمن

GMT 09:20 2015 الثلاثاء ,28 إبريل / نيسان

مصابة بداء "الثعلبة" تستعيد عافيتها وثقتها بعد "الوشم الطبي" لحاجبيها
العرب اليوم - مصابة بداء "الثعلبة" تستعيد عافيتها وثقتها بعد "الوشم الطبي" لحاجبيها

GMT 00:38 2017 السبت ,18 شباط / فبراير

أسرة الحضري تعود ضمن الطائرة التي هبطت اضطراريًا في الأقصر
العرب اليوم - أسرة الحضري تعود ضمن الطائرة التي هبطت اضطراريًا في الأقصر

GMT 01:55 2017 الخميس ,29 حزيران / يونيو

تصوير قناصة وهي تضحك بعد إنقاذها من رصاصة "داعش"
العرب اليوم - تصوير قناصة وهي تضحك بعد إنقاذها من رصاصة "داعش"
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab