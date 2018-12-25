السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة
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السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة

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العرب اليوم - السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة

الاغتصاب وهتك العرض
القاهرة - العرب اليوم

بعد مرور 22 شهرا، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على قضية "اغتصاب" طبيبة وزوجة ضابط على يد 4 مسجلين خطر في منطقة كرداسة، وقضت بالسجن 15 سنة للمتهمين، ونسبت إليهم اتهامات "الاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه".

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت في فبراير/ شباط عام 2017، بورود بلاغا من "طبيبة-33 سنة" زوجة ضابط، ومقيمة بمنطقة الهرم، أثناء توجهها لمكان عملها مستقلة سيارة "سوزوكي فان" يستقلها 4 أشخاص وسيدة، فوجئت بتوجههم بها لمنطقة زراعية بطريق المريوطية، وقاموا بالتعدي عليها جنسيا وسرقة متعلقاتها الشخصية "600 جنيه، وسلسلة وقرط ودبلة ذهب"، ثم تخلوا عنها وفروا هاربين.

وبعد مرور 5 أيام على الواقعة، توصلت تحريات إدارة البحث تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عماد.ع.م" وشهرته "أيمن" (29 سنةـسائق)، وسابق اتهامه في قضية "مشاجرة"، و"عاصم.ع.أ"، مسجل شقي خطر سرقات عامة، و"علاء.ا.ك" (39 سنة ـ سائق)، وسابق اتهامه في 10 قضايا، و"عمر. ف" وشهرته "عمر عبدالحميد"، وجميعهم مقيمون بمنشأة القناطر.

وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، أمام اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث.

وقرروا أنهم يوم الحادث استقلوا السيارة رقم و ب 8266 مصر ماركة "سوزوكي فان" قيادة المتهم الأول، وفوجئوا بالمجني عليها تلوح لهم معتقدة أنها سيارة أجرة، وطلبت منهم توصيلها لمنطقة منشأة البكاري، وأثناء سيرهم قاموا بتغيير خط سيرهم وتوجهوا لمنطقة زراعية بذات الطريق، وقام المتهم الثالث بالاعتداء عليها جنسيا، واستولى منها على المسروقات.

وكانت نيابة كرداسة، تحت إشراف المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد قررت حبس 4 مسجلين خطر على ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب والسرقة بالإكراه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

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السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة



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السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة السجن 15 عامًا لأربعة متهمين باغتصاب زوجة ضابط في منطقة كرداسة



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