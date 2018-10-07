ميلانيا ترامب توجه الشكر للرئيس السيسى وقرينته على استضافتها بمصر

قامت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته انتصار السيسى على استضافتها أمس فى مصر، وإعلان وزارة الصحة زيادة دعم جلسات غسيل الكلى على نفقة الدولة لـ 325 جنيها، وارتفاع أسعار الأسمنت من 50 لـ 100جنيه للطن اعتبارا من اليوم.

وجهت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الامريكى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته انتصار السيسى على استضافتها يوم امس السبت فى مصر.