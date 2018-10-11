وفاة العالمة اللغوية الكردية نسرين فخري في كردستان

تُوفّيت في مدينة السليمانية بأقليم كردستان، الخميس، العالمة اللغوية والأديبة الشاعرة الرائدة الدكتورة نسرين فخري عن عمر ناهز 81 عاما.

وتجمهر عدد كبير من الكتاب والأدباء وطلبتها وذووها مراسم دفنها في مقبرة سيوان (التي تضم كبار الكتاب والأدباء والشخصيات الكردية) في السليمانية الخميس.

ومارست الدكتورة نسرين فخري دورا كبيرا في المجالات اللغوية وأصدرت العديد من الكتب القيمة في هذا وقرضت الشعر ولها عدد من الدواوين، توفّيت الخميس بعد أعوام من اعتزالها الحياة الأدبية والعملية وضلت قعيدة دارها نتيجة لكبر السن.

وُلدت فخري في 27 كانون الأول 1937 في محلة سابونكران في السليمانية القديمة وتوفيت الخميس.