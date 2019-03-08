هكذا احتفلوا المغاربة بالأميرة للاسلمي في عيد المرأة

احتفل المغاربة بـ لالة سلمى في عيد المرأة. فبمناسبة 8 مارس، اختار عدد من الفيسبوكيين الاحتفاء بأم ولي العهد الأمير مولاي الحسن والاميرة لالة خديجة، عبر نشر صور لها مع تهنئتها بهذا “اليوم الكبير عند النساء”، على حد وصفهم.

ولم تكن لالة سلمى الوحيدة التي احتفى بها الفيسبوكيون، إذ استحضروا، في هذه المناسبة، عدد من الأسماء، من بينهن مسؤولات في مجموعة من المؤسسات ورائدات في مجال المال والأعمال، إلى جانب رياضيات وناشطات في مجالات مختلفة مدنية وحقوقية وإعلامية.