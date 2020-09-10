هند القحطاني تخرج عن صمتها و تكشف حقيقة هروبها من أهلها للإقامة في أمريكا

ردّت مشهورة سناب شات هند القحطاني، لأول مرة على اتهامها بالهروب من منزل عائلتها واللجوء إلى أميركا للإقامة بها .

لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء

وقالت القحطاني، إنها تكره أن يطلق على المرأة التي وصلت للسن القانوني ويسمح لها بالسفر اسم “هاربة” حال اختيارها أن تعيش في أي دولة على وجه الأرض، مبينة أن أي إنسان يخرج من بلده ويذهب للعيش في بلد آخر يطلق عليه اسم “مهاجر”.

وأضافت : “أنا عشان أريحكم لست هاربة ولا بمهاجرة ولا طالبة لجوء أنا جيت هنا طلعت من السعودية بشكل نظامي رسمي جيت أدرس أنا وأولادي.. الوقت اللي أنا طلعت فيه مش مثل الآن.. الآن صار مسموح للمرأة أن تسافر بدون إذن ما يسمى بولي الأمر”.

وأردفت: “أنا لما جيت أنا هنا قبل سنتين وشوي كان الوضع على ما هو عليه سابقًا يعني ما أطلع أنا وأولادي إلا بإذن ولي الأمر وأنا كنت منفصلة فتمت الموافقة من أبو أولادي لأولادي ومن ولي أمري وقتها اللي هو أبوي يعني من الطرفين شلون أصلًا أمريكا الدخول لها ممكن لما شخص يطلع بطريقة تعتبر في دولته بطريقة غير شرعية ما يقدر يطلع للدول المتقدمة الحرة أو أي دولة من دول العالم الثالث”.

كذب

وبيّنت: “يعني أي عقل يصدق هالإشاعات يعني مثلًا على وقتي أنا زي ما قولتلكم لابد أن يوافق ولي الأمر لي ولأطفالي والإثنين وافقوا.. تصوروا يعني اللي يجون يقولون أخذت أولادها وهربت يعني ماشاالله الشخص اللي أعطاني أنا موافقة بالسفر أعطى أولادي موافقة بالسفر.. أبوي ما يقدر يعطي لأولادي تصريح بالسفر ولا أبو أولادي يقدر يعطيني موافقة بالسفر لأني منفصلة عنه”.

واستطردت: “يعني لما جيت أنا لأمريكا صار لي منفصلة عن أبو أولادي 3 سنوات.. يعني هالكلام الفاضي والكذب لا تصدقون.