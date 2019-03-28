السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة
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السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

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العرب اليوم - السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

السعودية
الرياض - العرب اليوم

أفرجت السعودية، اليوم الخميس، عن عدد من الناشطات النسويات اللائي تجري محاكمتهن بتهمة الخيانة والتآمر والتواصل مع منظمات أجنبية، وهن عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان، فيما يُتوقع أن تفرج السلطات عن بقية الناشطات يوم الأحد المقبل.

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السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة



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السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة



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