السعودية تفرج عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة

أفرجت السعودية، اليوم الخميس، عن عدد من الناشطات النسويات اللائي تجري محاكمتهن بتهمة الخيانة والتآمر والتواصل مع منظمات أجنبية، وهن عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان، فيما يُتوقع أن تفرج السلطات عن بقية الناشطات يوم الأحد المقبل.