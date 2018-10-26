القضاء بالحبس 3شهور مع الشغل والنفاذ لفتاة العجوزة لممارساتها الدعارة

قضت محكمة جنايات العجوزة بحبس المتهمة مروة. م ثلاثة شهر مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة بمنطقة العجوزة.

بداية القضية تعود الى بلاغ لقسم العجوزة عن فتاة تدعى مروة تعمل بالدعارة وتقدم جسدها لراغبى المتعة الحرام بأحد الشقق بالمنطقة، وتستغل احد الكافيهات كمقر لها للتعرف على زبائنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الذين تمكنوا من ضبطها فى احدها الشقق بالعجوزة، واعترفت اثناء التحقيقات انها تعمل منذ فترة طويلة واعتادت ان تقبض بالدولار.

أحيلت المتهمة للنيابة وتم تحويل القضية للمحكمة التى امرت بحكمها السابق.