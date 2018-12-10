كلمة مؤثرة لنادية مراد في حفل تسلم جائزة نوبل

ألقت الفتاة العراقية نادية مراد، إحدى ضحايا تنظيم داعش الإرهابى، كلمة مؤثرة باللغة العربية خلال حفل تسلمها جائزة نوبل للسلام، ألهبت جميع الحضور وتسبب فى بكاء العديد من النساء اللاتى حضرن مراسم حفل تسليم الجائزة بالعاصمة النرويجية أوسلو.

ودعت الفتاة الإيزيدية، خلال حفل تسلمها جائزة نوبل للسلام، إلى المساواة وعدم التمييز العنصرى قائلة: ""دعوانا نرفع أصواتنا معا ونقول: "لا للعنف ، نعم للسلام، لا للرق، نعم للحرية، لا للتمييز العنصري، نعم للمساواة ولحقوق الإنسان للجميع".

وقالت "مراد"، إن الحكومة المركزية فى العراق وحكومة كردستان والمجتمع الدولى فشلوا جميعا فى حماية الإيزيدين، وإنقاذهم من داعش ومنع الإبادة الجماعية".