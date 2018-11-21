نوبل جروب تخضع للتحقيق قبل أيام من استكمال اتفاق إعادة هيكلة بـ3.5 مليار دولار

تحقق السلطات فى سنغافورة مع نوبل جروب للاشتباه في إصدار بيانات خاطئة ومضللة، قبل أيام من استكمال الشركة المدرجة في سنغافورة اتفاق إعادة هيكلة دين قيمته 3.5 مليار دولار لمنع انهيارها.

وفقدت نوبل، التي كانت أكبر شركة لتجارة السلع الأولية في آسيا، قيمتها السوقية البالغة ستة مليارات دولار بالكامل تقريبا في فبرايرعام 2015 بعدما شككت أيسبرج ريسيرش في حساباتها.

ولإنقاذ نفسها قلصت نوبل نشاطها عن طريق بيع أصول بمليارات الدولارات وشطبت قيمة أصول كبيرة وألغت مئات الوظائف ودافعت في الوقت نفسه عن حساباتها.

وفي بيان اليوم الأربعاء، قالت الشركة إن إعادة الهيكلة المقترحة في صالح جميع المساهمين بما في ذلك الدائنين والمساهمين.

وقالت الشركة إنها "ستواصل العمل نحو تطبيق إعادة الهيكلة المقترحة في إطار الجداول الزمنية المفصح عنها".

وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، قالت إدارة الشؤون التجارية في شرطة سنغافورة وهيئة النقد في سنغافورة، البنك المركزى لحكومة سنغافورة، وهيئة المحاسبة وتنظيم الشركات إنهم يحققون معا مع نوبل للاشتباه في ارتكابها انتهاكات لقوانين الأوراق المالية والشركات.

وقالت نوبل إنها تعتزم التعاون بشكل كامل مع السلطات في هذا التحقيق.