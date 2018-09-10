توجت "نايا فرانكلين"، مغنية الأوبرا، بلقب ملكة جمال أمريكا، مساء أمس، في المسابقة رقم 92، التي عقدت في "أتلانتيك سيتي" بولاية "نيو جيرسي".

وبحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي، فإن "فرانكلين" من مواليد "وينستون سالم" بولاية "نورث كارولينا"، وحصلت على درجة الماجستير في التأليف الموسيقي من كلية الفنون.