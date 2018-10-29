أنجيلا ميركل لن تسعى لولاية جديدة كمستشارة لألمانيا

ذكرت مصادر سياسية في ألمانيا أن المستشارة أنغيلا ميركل لا تعتزم الترشح من جديد لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمره العام في ديسمبر المقبل. كما يبدو أنها تعتزم عدم الترشح لولاية جديدة في منصبها كمستشارة.

لا تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الترشح مجددا لانتخابات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة في حزب ميركل المسيحي الديمقراطي اليوم الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وذكرت المصادر أن ميركل أعلنت ذلك بعدما صرحت أمام قيادة حزبها المسيحي الديمقراطي عزمها عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب. ويعني هذا استبعاد ترشح ميركل مجددا لمنصب المستشارية. وبحسب المصادر، قالت ميركل خلال اجتماعها مع هيئة رئاسة الحزب إنها لا تعتزم أيضا شغل أي مناصب في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على سبيل المثال.

وكانت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة ميركل قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن ميركل أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة لحزبها في الانتخابات المحلية بولاية هيسن غربي البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين أن ميركل أعلنت ذلك بوضوح خلال جلسه لرئاسة الحزب الاثنين. إلا أنها ستستمر في أداء مهمتها كمستشارة للبلاد. وقال مسؤول في الحزب طالبا عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن ميركل "لن تترشح لرئاسة الحزب".

وذكر موقع "شبيغل أونلاين" اليوم الإثنين أن ميركل كانت أصلا تخطط للترشح من جديد لرئاسة الحزب خلال الاجتماع العام للحزب في هامبورغ في مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وكانت المستشارة قد قالت في تصريحات تليفزيونية في فبراير/ شباط الماضي "بالنسبة لي فإن الوظيفتين (رئاسة الحزب ومنصب المستشارة) (ينبغي أن يكونا) في يد واحدة من أجل تشكيل حكومة مستقرة، وهذا سيبقي هكذا".

ومن المتوقع اختيار خليفة لميركل خلال المؤتمر العام للحزب في هامبورغ. ويعتزم الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، الترشح لشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، حسبما ذكرت مصادر مقربة من ميرتس لـ(د.ب.أ) اليوم الإثنين. وميرتس، وهو خبير اقتصادي، اختفى من الساحة السياسية منذ عشر سنوات تقريبا، لكنه عاد للظهور مجددا خلال الأيام الماضية.

يذكر أن ميركل تم انتخابها في أبريل/ نيسان 2000 كرئيسة للحزب بأغلبية ساحقة. حيث حصلت خلال الاجتماع العام للحزب في مدينة إيسن على أصوات 897 من بين 935 صوت صحيح للاعضاء الذين شاركوا في الاجتماع.

ص.ش/م.س (د ب أ، أ ف ب)