الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو المرأة الأفريقية لمواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرأة الأفريقية لمواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم ، مشيرا الى ضرورة تكثيف التعاون العلمي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة

وأوضح الرئيس السيسي أنه على الدول الأفريقية ان تكمل مسيرة أجدادنا لتحقيق لوحده الافريقية وترابطها ، مؤكدا أنه ولابد من استكمال المنظومة التجارية والاستثمارية الافريقية لتحقيق نتائج الشعوب.