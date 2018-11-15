ملكة بريطانيا تظهر عاطفتها بحفل عيد ميلاد ابنها الأمير تشارلز الـ70

أقامت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا حفل خاص فى قصر بكنجهام أمس احتفالا بعيد ميلاد ابنها الأمير تشارلز الـ70، وتحدثت الملكة فى الحفل عن سعادتها بهذه الفرصة والامتياز الذى حصلت عليه كأم لتحتفل بهذه المناسبة الهامة مع ابنها وتكريمه.

ووصفت الملكة الأمير تشارلز بأنه "وريث مخلص، متفانى ومحترم للعرش مقارنة بأى شخص فى تاريخ العائلة المالكة، نصيراً للفنون، محافظ، قائداً خيرياً كبيراً وأب رائع"، وتأثر تشارلز بكلمات والدته كثيراً، حيث إن الملكة غير معروف عنها تصريحاتها عن الحب والعاطفة لعائلتها فى المناسبات العلنية، وفقاً للموقع الإخبارى البريطانى "دايلى ميل".

كما عبرت الملكة عن رضائها عن زوجة ابنها، كاميلا دوقة كورونول، حيث لقبتها بالاسم بالمرأة العطوفة والخلاقة التى تدعمه دائماً، واختتمت خطابها قائلة "أنه شرف لأى أم أن تتمكن من أن تقترح نخباً فى صحة عيد الميلاد الـ70 لابنها، هذا يعنى أنك عشت فترة كافية لترى فيها طفلك الصغير ينمو ويكبر ويصبح كالشجرة الصالحة".

والتَقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور لأفراد العائلة الملكية أثناء توجههم أمس من قصر كينجستون إلى حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز، فظهر الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، والأمير وليام وزوجته كايت مديلتون اثناء توجههم للحفلة فى سياراتهم، بالإضافة للأميرة باتريشيا وأختها الأميرة يوجينى بنات الأمير أندرو، والعديد من الأمراء والملوك الذين حرصوا على الاحتفال مع العائلة المالكة البريطانية بهذه المناسبة رفيعة الشأن مثل الأمير نيكولاوس أمير اليونان والدنمارك، وزوجته الأميرة تاتيانا، صوفيا ملكة اليونان والأميرة أيرين، بياتريكس أميرة هولندا، الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن، وولى العهد الدنماركى فريدريك وزوجته الأميرة مارى، الملك النرويجى هارالد وزوجته الملكة سونيا، والأمير ألبرت أمير موناكو.