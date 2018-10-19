الطب الشرعي يحسم سبب وفاة العراقية وخبيرة التجميل رفيف الياسري

نشرت قناة "السومرية" نتائج تقرير الطب الشرعي الذي صدر أخيرًا بشأن سبب وفاة خبيرة التجميل العراقية رفيف الياسري.

ونقل مصدر للقناة العراقية أن تقرير الطب الشرعي الذي توصلت إليه وزارة الصحة حسم سبب وفاة الياسري بجرعة زائدة من المواد المخدرة؛ ما أدى إلى وفاتها على الفور , ما يعني أنها ماتت منتحرة.

وصدمت نتائج تقرير الطب الشرعي جمهورها ومحبيها الذين لم يتقبلوا ما توصلت إليه تحقيقات وزارة الصحة، وهدَّد مركز "باربي" الذي تعود ملكيته إلى الراحلة، بمقاضاة وسائل الإعلام على نشر الخبر.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أشارت في بيان خلال شهر أغسطس/ آب الماضي أن "سبب وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري هو تناول جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها".

وأضاف البيان أن الوزارة تنتظر نتائج التحليل النهائي والتشريح من الطب العدلي، مشيرة إلى أن موضوع وفاة الياسري قد صاحبه إطلاق شائعات وأخبار غير صحيحة، وأخذ منحى آخر في الاستهداف السياسي وتضليل الرأي العام لتحقيق غايات معينة.