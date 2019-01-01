تجديد حبس الخادمة فى قضية الإعلامية منى عراقي
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تجديد حبس "الخادمة" فى قضية الإعلامية منى عراقي

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العرب اليوم - تجديد حبس "الخادمة" فى قضية الإعلامية منى عراقي

الإعلامية منى عراقى
القاهرة - العرب اليوم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، حبس المتهمة الرئيسة، بالاتجار بالبشر وخطف الأطفال 15يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهمة فيها الإعلامية منى عراقى، وطاقم إعداد برنامج "المهمة" والصادر فى حقهم قرار بإخلاء السبيل.

وكشفت التحقيقات الأولية في واقعة القبض على الإعلامية مني عراقى و6 من أفراد طاقم عمل برنامجها، أن مشاجرة بينهم وبين سيدة كشفت الواقعة، وأضافت التحقيقات، أن منى عراقى توجهت إلى قسم شرطة الأزبكية، للإبلاغ عن إحدى السيدات.

وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمتها بها "عراقى"، وقالت إن الإعلامية و6 من أفراد طاقهما حاولوا إغرائها بخطف طفل وبيعه، واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرها عنها، واتهمتهم بسرقتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقي اتصالًا من أحد الأشخاص ويدعى "نشأت" يتهم فيه المدعي عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقها العقيم، وعلى أثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة وحاولوا إقناعها أنهما زوجين يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الإعلامية منى عراقي، يفيد بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتوسط فى خطف الأطفال، فى حين قالت المدعى عليها؛ إن الإعلامية و6 من أفراد طاقم العمل الخاص بها حاولوا إغرائها بمبلغ مالي من أجل خطف أي من الأطفال وتسليمه إليهم، وتم إحالة مني عراقي إلى النيابة للتحقيق.‎

 

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تجديد حبس الخادمة فى قضية الإعلامية منى عراقي تجديد حبس الخادمة فى قضية الإعلامية منى عراقي



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تجديد حبس الخادمة فى قضية الإعلامية منى عراقي تجديد حبس الخادمة فى قضية الإعلامية منى عراقي



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