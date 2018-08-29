السعودية تعين أول سيدة في منصب رئاسة بلدية

قرر أمين منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، صالح التركي؛ تعيين أول سيدة في منصب رئاسة بلدية جدة، وتكليف عدد من القيادات النسائية برئاسة البلدية النسائية الفرعية وبلديتَي ذهبان والشرفية.

وحسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، فإن التركي قرر تعيين مريم أبو العينين رئيسًا للبلدية النسائية بأمانة جدة، والتي تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، وتمتلك خبرة عملية تجاوزت أحد عشر عامًا في العمل البلدي تدرجت خلالها في أمانة جدة بدءًا من العمل كمشرفة على خدمة العميلات، ثم نائب المشرف على القسم النسائي في الأمانة، قبل أن يتم تعيينها المشرف على قسم الرقابة النسائية، وتمّت ترقيتها العام الماضي على وظيفة مدير عام الخدمات النسائية.