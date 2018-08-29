السعودية تعين أول سيدة في منصب رئاسة بلدية

قرر أمين منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، صالح التركي؛ تعيين أول سيدة في منصب رئاسة بلدية جدة، وتكليف عدد من القيادات النسائية برئاسة البلدية النسائية الفرعية وبلديتَي ذهبان والشرفية.
وحسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، فإن التركي قرر تعيين مريم أبو العينين رئيسًا للبلدية النسائية بأمانة جدة، والتي تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، وتمتلك خبرة عملية تجاوزت أحد عشر عامًا في العمل البلدي تدرجت خلالها في أمانة جدة بدءًا من العمل كمشرفة على خدمة العميلات، ثم نائب المشرف على القسم النسائي في الأمانة، قبل أن يتم تعيينها المشرف على قسم الرقابة النسائية، وتمّت ترقيتها العام الماضي على وظيفة مدير عام الخدمات النسائية.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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