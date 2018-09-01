كشف صناع الفيلم الروائى القصير "ما تعلاش عن الحاجب" عن البوستر الرسمى له، وتتصدره فتاة منتقبة، ومن المقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى أحد المهرجانات السينمائية الكبرى.