الشيخة حسينة تفوز بولاية ثالثة بعد فوز حزبها بالانتخابات والمعارضة تتهمها بالتزوير

حقق التحالف الذي تتزعمه رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة، فوزا بأغلبية كبيرة، في الانتخابات، لتفوز بذلك بفترة ثالثة على التوالي في أعقاب انتخابات برلمانية قالت المعارضة إنها مزورة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلادش في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، فوز التحالف الذي تتزعمه الشيخة حسينة ويهيمن عليه حزبها "رابطة عوامي" بـ 287 مقعدا من بين 298 مقعدا أعلنت نتائجها في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

وحصل حزب "بنغلادش الوطني" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد على ستة مقاعد، وكان الحزب قد قاطع الانتخابات السابقة، التي جرت في 2014.

وعزز فوز حسينة حكمها الذي بدأ قبل عشر سنوات لبنغلادش، حيث يُنسب إليها فضل تحسين الاقتصاد وتشجيع التنمية، ولكنها تواجه أيضا اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وشن حملة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة.

ودعا كمال حسين زعيم تحالف "جبهة الوحدة الوطنية" المعارض الذي يقوده "حزب بنغلادش الوطني"، دعا مفوضية الانتخابات إلى إصدار أمر بإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف إدارة محايدة "بأسرع ما يمكن" زاعما أن الانتخابات، التي جرت يوم الأحد شابها قصور.

وجرت الانتخابات البرلمانية هذه وسط أجواء مشحونة بالتوتر والعنف حيث قُتل ما لا يقل عن 17 شخصا، وزعمت المعارضة أن الحكومة حرمتها من الحصول على فرصة متساوية فيها.