تناول مشروب الهيل الممزوج بالعسل بالحليب للإسترخاء

يعتبر مشروب الحليب الدافئ المتبل وسيلة رائعة للاسترخاء في نهاية يوم طويل و في ليالي الشتاء الباردة، وإليكم الوصفة المميز في هذه الوصفة أنك تستطيع تغييرها إذا كنت لا تحب الحبهان يمكنك إستبداله بأى نوع من التوابل المفضلة لديك كالقرفة مثلا ويمكنك إضافة الحليب مع الحبهان والعسل على حبوب الإفطار الساخنة أودقيق الشوفان، وكريم من القمح أو الأرز لإضفاء نكهة جديدة ومميزة . المكونات :

4 أكواب من الحليب

عود قرفة

4-8 من حبات الحبهان

2-3 ملاعق عسل للتحلية

الخطوات :

إسحق الحبهان في الهاون وضعها في مقلاة

قم بصب الحليب وضع عود القرفة والعسل

سخن الإناء على نار متوسطة حتى تبدأ الفقاقيع في الظهور على حواف الإناء

إرفعها من على النار وإتركها من 10-30 دقيقة حسب قوة النكهة التي تريدها

بإستخدام مصفاة دقيقة صفي الحليب من القرفة والحبهان

يمكنك الإحتفاظ به في الثلاجة في إناء محكم الغلق وتسخينه عند الحاجة

إذا كنت لا تفضل استخدام الموقد والتحكم في ضبط هذه الوصفه من خلاله يمكنك وضع اللبن مع نصف ملعقة عسل

ورشة بسيطة من القرفة والقليل من الحبهان وضعهم في المايكروويف على درجة عالية لمدة 45 ثانية ثم قلبه حتى

يبرد وصفيه وتناوله

ملحوظة هامة :

تختلف قوة ونكهة الحبهان حسب حالته فالأنواع الطازجة يكون نكهتها أقوى وفي العموم فإن الحبهان من التوابل ذات

النكهة القوية جدا لذا ننصحك بإستعمال كميات صغيرة في الوصفات .

للحصول على هذه الوصفة في أفضل طعم لا تغلي اللبن أو تستعمل درجة حرارة عالية .