فوائد نبات الشمندر لصحة الجسم والوقاية من نزلات البرد

القاهرة - العرب اليوم
الشمندر أو ما يعرف بالبنجر،هذه النبته المعروفة منذ القدم عرفه الرومان واستعملوا اوراقه واستخرجوا منه السكر الابيض،إذ أنه لا يعد غنياً بالسعرات الحرارية، فكل 100 غ من الشمندر تعادل 27 سعرة حرارية. وهو غنيّ بـ “الفولات” التي تتحوّل في الجسم إلى حمض الفوليك.
تتعدّد فوائد الشمندر الطبية، ولعلّ أبرزها:
- الوقاية من نزلات البرد وعلاج إحتقان الحلق والجيوب الأنفية.
- تطهير الجسم وتنظيفه من السموم.
- حماية الجنين من التشوهات.
- الوقاية من فقر الدم، في أثناء الحمل.
- خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.
- مدّ الجسم بالطاقة.
- جنّب نوبات الإرتفاع والإنخفاض المفاجئ لسكر الدم، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.
وصفات طبيعية من الشمندر:
1- لتنظيم إفراز الهرمونات في أثناء انقطاع الطمث وتنشيط وظائف الكبد وعلاج الإمساك، يُنصح بتناول الشمندر مع الجزر سوياً.
2- قبل مزاولة التمارين الرياضية، يُنصح بتناول كوكتيل الجزر والشمندر، قبل ساعة، فهو مصدر سريع لإنتاج الطاقة والتغلّب على أعراض الوهن العضلي.
3- لتجديد الخلايا وعلاج فقر الدم، يُنصح بتناول كوب من عصير الشمندر البارد مع قليل من الليمون الحامض في الصباح قبل الفطور.
4- لإنقاص الوزن وتنظيف الكبد وخفض الكوليسترول الضار، يُنصح بتناول كوكتيل الشمندر والكرفس، من ضمن حمية غذائية.
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