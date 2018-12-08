فوائد نبات الشمندر لصحة الجسم والوقاية من نزلات البرد

الشمندر أو ما يعرف بالبنجر،هذه النبته المعروفة منذ القدم عرفه الرومان واستعملوا اوراقه واستخرجوا منه السكر الابيض،إذ أنه لا يعد غنياً بالسعرات الحرارية، فكل 100 غ من الشمندر تعادل 27 سعرة حرارية. وهو غنيّ بـ “الفولات” التي تتحوّل في الجسم إلى حمض الفوليك.

تتعدّد فوائد الشمندر الطبية، ولعلّ أبرزها:

- الوقاية من نزلات البرد وعلاج إحتقان الحلق والجيوب الأنفية.

- تطهير الجسم وتنظيفه من السموم.

- حماية الجنين من التشوهات.

- الوقاية من فقر الدم، في أثناء الحمل.

- خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

- مدّ الجسم بالطاقة.

- جنّب نوبات الإرتفاع والإنخفاض المفاجئ لسكر الدم، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري.

وصفات طبيعية من الشمندر:

1- لتنظيم إفراز الهرمونات في أثناء انقطاع الطمث وتنشيط وظائف الكبد وعلاج الإمساك، يُنصح بتناول الشمندر مع الجزر سوياً.

2- قبل مزاولة التمارين الرياضية، يُنصح بتناول كوكتيل الجزر والشمندر، قبل ساعة، فهو مصدر سريع لإنتاج الطاقة والتغلّب على أعراض الوهن العضلي.

3- لتجديد الخلايا وعلاج فقر الدم، يُنصح بتناول كوب من عصير الشمندر البارد مع قليل من الليمون الحامض في الصباح قبل الفطور.

4- لإنقاص الوزن وتنظيف الكبد وخفض الكوليسترول الضار، يُنصح بتناول كوكتيل الشمندر والكرفس، من ضمن حمية غذائية.