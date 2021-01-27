لبنان تسجل ما يقرب من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين لديها إلى 289 ألفاً و 660 حالة حتى الآن.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنها سجلت أيضا 76 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2553 حالة منذ بدء الجائحة.