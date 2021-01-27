فرنسا تسجل قفزة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بنحو 27 ألف حالة جديدة

سجلت فرنسا 26916 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المصابين لديها إلى 3 ملايين و 106 آلاف و 859 حالة حتى الآن.وتعتبر هذه الحصيلة المرتفعة أكبر قفزة في عدد الإصابات اليومية منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.وجدير بالذكر أن فرنسا تأتي في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.