الأردن تسجل 870 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة الأردنية 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لديها إلى 323 ألفاً و 111 حالة حتى الآن.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أيضا عن تسجيل 14 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 4262 حالة.فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 311 ألفاً و 80 حالة بعد تسجيل 1075 حالة شفاء إضافية.