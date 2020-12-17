علماء يكشفون عن عوامل تسبب سرطان الرئة لغير المدخنين
آخر تحديث GMT02:05:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

علماء يكشفون عن عوامل تسبب سرطان الرئة لغير المدخنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - علماء يكشفون عن عوامل تسبب سرطان الرئة لغير المدخنين

سرطان الرئة
لندن - العرب اليوم

يتطور سرطان الرئة لدى الأشخاص غير المدخنين بنسبة 25 بالمئة من إجمالي الحالات، ويعزو الأطباء السبب في ذلك لمجموعة من العوامل منها التدخين السلبي، والتعرض لغاز الرادون، وتلوث الهواء، والوراثة.ووجد العلماء في دراسة جديدة أنه قد يعتمد خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص غير المدخنين على نوع الميكروبات وعدد الميكروبات التي تعيش في أفواههم، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "ميد بورتال" الطبي.ركز العلماء في دراستهم الجديدة على الدور المحتمل للبكتيريا التي تعيش طويلًا في تجويف الفم، في خطر الإصابة بسرطان الرئة.وتقاطعت شكوكهم في أن تركيبة هذه البكتيريا كانت مرتبطة في السابق بخطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق والبنكرياس، لاعتقادهم بأن البكتيريا يمكن أن تدخل القصبات عن طريق الفم.

وقالوا أيضا إن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز التنفسي تلعب دورا في تطور أمراض الرئة، الحميدة والخبيثة منها على حد سواء.حلل العلماء في الدراسة بيانات مجموعة كبيرة من المشاركين، كان من بينهم 114 مشارك من الأشخاص غير المدخنين وأصيبوا بسرطان الرئة.تمت مقارنة الميكروبيوم الفموي لهؤلاء المشاركين في الدراسة بالميكروبيوم الخاص بـ 114 شخصا آخرين من نفس الجنس والعمر، لكنهم لا يعانون من السرطان.والميكروبيوم بدوره يميز تكوين وكمية جميع البكتيريا التي تعيش على الغشاء المخاطي للفم لفترة طويلة.

وجد العلماء أن هناك اختلافات كبيرة في الميكروبيوم لمرضى السرطان، والأشخاص الأصحاء، ووجدوا أنه كلما زاد تنوع البكتيريا في تجويف الفم، كلما قل خطر الإصابة بسرطان الرئة. بالإضافة إلى ذلك، تقل احتمالية الإصابة بالورم في وجود أعداد كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة (من عائلات البكتيريا واللولبيات).ولوحظت سمات الميكروبيوم المرتبطة بالمرض في الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، قبل عدة سنوات من ظهوره.ويتوقع العلماء أن هناك أنواع من البكتيريا يمكن أن تسبب سرطان الرئة عن طريق التسبب في الالتهاب المزمن وتغيرات في الحمض النووي.

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

علماء يكشفون عن عوامل تسبب سرطان الرئة لغير المدخنين علماء يكشفون عن عوامل تسبب سرطان الرئة لغير المدخنين



أخبار ذات صلة

GMT 00:31 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

علماء يكشفون خصائص مذهلة للمياه العادية تكافح السمنة والسكري
العرب اليوم - علماء يكشفون خصائص مذهلة للمياه العادية تكافح السمنة والسكري

GMT 22:29 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

اللجنة الاستشارية لمؤسسة الغذاء والدواء الأميركية توصي باستخدام لقاح موديرنا لمواجهة وباء كورونا
العرب اليوم - اللجنة الاستشارية لمؤسسة الغذاء والدواء الأميركية توصي باستخدام لقاح موديرنا لمواجهة وباء كورونا

GMT 22:24 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

لجنة أميركية توصي بالترخيص الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا
العرب اليوم - لجنة أميركية توصي بالترخيص الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

GMT 21:55 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تسجل 17.364 وفاة ونحو مليونيْ إصابة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على أراضيها
العرب اليوم - تركيا تسجل 17.364 وفاة ونحو مليونيْ إصابة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على أراضيها

GMT 21:54 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

الولايات المتحدة تسجل 236,913 إصابة مؤكدة و 3,435 حالة وفاة بكورونا
العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 236,913 إصابة مؤكدة و 3,435 حالة وفاة بكورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت بسيطة وساحرة مِن خلال رسمات المكياج وتسريحات الشعر

أجمل إطلالات ميغان ماركل في عام 2020 بعد تخلّيها عن العرش

لندن - العرب اليوم

حملت إطلالات ميغان ماركل عام 2020 طابعا لافتا ومشرقا حيث باتت محط أنظار الجميع مع كل إطلالة لها بعد تخليها عن العرش الملكي، فبدت إطلالاتها بسيطة وساحرة كعادتها من خلال رسمات المكياج وتسريحات الشعر اللافتة التي اختارتها هذا العام.لفتت إطلالات ميغان ماركل الأخيرة الأنظار خلال مفاجأتنا بإطلالة خاصة على التلفاز، فبدت في غاية الجاذبية والتميّز باختيارها رسمات مكياج زهري فاتح وبارز من خلال إضاءة ملامحها وعينيها، فطبّقي بأسلوب إطلالات ميغان ماركل الأخيرة رسمات المكياج الزهري الفاتح على الجفون العليا للعينين مع تمرير الظلال الزهرية عينها على حدود الجفون السفلى بأسلوب مشرق وجريء مع اختيارها البلاشر البرونزي اللماع على كامل البشرة مع اختيار ألوان أحمر الشفاه الزهري القوي مع الكونتور الكريمي العريض والبارز على الجهة الخارجية للش...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:46 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

نسّقي سترة البليزر هذا الموسم على طريقة ياسمين صبري
العرب اليوم - نسّقي سترة البليزر هذا الموسم على طريقة ياسمين صبري

GMT 04:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء
العرب اليوم - تعرّف على أجمل وجهات سياحية للعائلات في فصل الشتاء

GMT 03:41 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

أبرز التصميمات الحديثة لـ"تسريحة" غرفة النوم تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز التصميمات الحديثة لـ"تسريحة" غرفة النوم تعرّفي عليها

GMT 03:37 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصطفى الكاظمي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال
العرب اليوم - مصطفى الكاظمي يوجه بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال

GMT 03:12 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

عدد الصحافيين السجناء في العالم يبلغ رقما قياسيا في 2020
العرب اليوم - عدد الصحافيين السجناء في العالم يبلغ رقما قياسيا في 2020

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:02 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

عملاق صناعة السيارات فولكسفاغن تقرر غلق مصنعها في فولفسبورغ
العرب اليوم - عملاق صناعة السيارات فولكسفاغن تقرر غلق مصنعها في فولفسبورغ

GMT 09:51 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020
العرب اليوم - فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:02 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 19:53 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي
العرب اليوم - السعودية تودع صكي تصديق على اتفاقيتين للعمل الدولي

GMT 06:36 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه
العرب اليوم - رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه

GMT 05:10 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع السعودية
العرب اليوم - الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع السعودية

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:51 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

"رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن
العرب اليوم - "رينو" تُعلن عن طرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

GMT 03:28 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020
العرب اليوم - ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الكهربائية بنسبة 71 في المائة خلال 2020

GMT 15:30 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو
العرب اليوم - رينو تكشف النقاب رسميًا عن Logan Stepway الجديدة في موسكو

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 02:37 2014 الأحد ,09 شباط / فبراير

فوائد البرتقال لطرد البلغم
العرب اليوم - فوائد البرتقال لطرد البلغم

GMT 02:51 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

أشهر سيارة بيك آب من فورد تتحول إلى "عملاق" للطرق الوعرة
العرب اليوم - أشهر سيارة بيك آب من فورد تتحول إلى "عملاق" للطرق الوعرة

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 03:40 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

مرسيدس تُعلن عن طرح مايباخ من "جي إل إس" في 2021
العرب اليوم - مرسيدس تُعلن عن طرح مايباخ من "جي إل إس" في 2021

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 05:17 2015 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح
العرب اليوم - المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة في الصويرة تجذب السياح

GMT 02:07 2014 الإثنين ,30 حزيران / يونيو

زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها
العرب اليوم - زينات صدقي من أصعب الرسومات التي رسمتها

GMT 06:16 2019 الأربعاء ,13 آذار/ مارس

لبنى أحمد تؤكد أن حجر "عين النمر" مطهر ومعقم ويزيد من التركيز
العرب اليوم - لبنى أحمد تؤكد أن حجر "عين النمر" مطهر ومعقم ويزيد من التركيز

GMT 22:09 2018 الإثنين ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

5 طرق لإغراء الزوج قبل البدء في ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - 5 طرق لإغراء الزوج قبل البدء في ممارسة العلاقة الحميمة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab