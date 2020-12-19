مصر تسجل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة
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مصر تسجل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة

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العرب اليوم - مصر تسجل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة

فيروس كورونا
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 28 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 324 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 حالة. وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 124891 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7069 حالة وفاة.

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مصر تسجل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة مصر تسجل 611 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و28 حالة وفاة



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